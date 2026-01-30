パリ五輪柔道48キロ級金メダリストの角田夏実（33、SBC湘南美容クリニック）が30日、所属先のSBC東京医療大学で会見を行い、自身の去就について自らの言葉で伝えた。【写真を見る】パリ五輪金・角田夏実が会見「もう引退だなって」ロス五輪は「目指さない」第一線を退く意向この日は『これまでの私、これからの私』と題して会見が行われ、道着を着て会見に臨んだ角田。“これまでの私”として、「諦めたくなることもたくさんありま