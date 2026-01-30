おすまし顔でも、その攻めは実に大胆だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月29日の第2試合でKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が、親番の東3局開始早々から、得意の対々和に決め打つような手順を見せすると「高宮の得意技炸裂」「これは思い切りがいい！！」と喝采を浴びた。【映像】大胆なアガリもきれいなおすまし顔の高宮まり麻雀だけでなく、抜群のスタイルをいかしたグラビア活動でも大人気の高宮。小さな体なが