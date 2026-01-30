日本で働く外国人の数が13年連続で過去最多を更新し、初めて250万人を超えたことが分かりました。厚生労働省によりますと、日本で働く外国人は去年10月の時点で、前の年から26万8450人増え257万1037人になったということです。外国人を雇う際などにハローワークへ届け出ることが義務付けられた2007年以降、最も多くなっていて、最多更新は13年連続です。国籍別では、ベトナムが最も多い60万5906人で、全体の4分の1近くを占めていま