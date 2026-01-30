30日朝、JR上野駅で、架線が断線し停電した影響で、常磐線は一部区間で運転を見合わせていましたが、午後2時前、全線で運転を再開しました。JR東日本によりますと午前7時ごろ、東京・上野駅で常磐線の架線が断線し停電が発生しました。この影響で常磐線の品川-我孫子駅間、常磐線快速の品川-松戸駅間の上下線で運転見合わせが続いていましたが午後1時52分に全線で運転を再開しました。断線の原因は分かっていないということです。