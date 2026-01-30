スーパーの「西友」では、2026年1月30日から2月5日までの期間を対象にしたお得なチラシを公開中です。今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。2月3日は「節分の日」西友は2月3日限定で、さまざまな恵方巻を販売します。たとえば、7種の海鮮ネタを合わせた王道の「七福海鮮恵方巻」は1本（約18cm）1509円。約9cmのハーフサイズ（754円）もあります。海鮮が苦手な人は「ロ