三和ホールディングスは大幅安で３日続落。この日昼ごろ、第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算を発表。売上高は４６８１億５２００万円（前年同期比１．５％減）、営業利益は４９６億７５００万円（同２．５％減）だった。これを嫌気した売りが優勢となっている。 日本や欧米、アジアなど各地域での数量減や為替の影響により減収に。利益面では売価転嫁によるプラス影響があったものの、数量減やコスト