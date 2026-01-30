午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０９２、値下がり銘柄数は４５０、変わらずは５２銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に空運、その他製品、医薬品、海運など。値下がりで目立つのは非鉄金属、金属製品、建設など。 出所：MINKABU PRESS