デンバー・ナゲッツ vs ブルックリン・ネッツ日付：2026年1月30日（金）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 107 - 103 ブルックリン・ネッツ NBAのデンバー・ナゲッツ対ブルックリン・ネッツがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリードし30-26で終了する。第2クォータ