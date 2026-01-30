フェニックス・サンズ vs デトロイト・ピストンズ日付：2026年1月30日（金）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 114 - 96 デトロイト・ピストンズ NBAのフェニックス・サンズ対デトロイト・ピストンズがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし35-31で終了する。第2クォーターはフェニックス・サンズ