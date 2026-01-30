日本フエルト [東証Ｓ] が1月30日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比11.3％増の6億2200万円に伸び、通期計画の7億円に対する進捗率は88.9％となり、5年平均の89.7％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は7800万円の黒字(前年同期は9100万円の赤字)に浮上する計算になる。