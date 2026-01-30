ＥＩＺＯ [東証Ｐ] が1月30日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比6.7％減の27.9億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の61億円→29億円(前期は45.5億円)に52.5％下方修正し、一転して36.3％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の46億円→14億円(前年同期は34.8億円)