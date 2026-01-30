大冷 [東証Ｓ] が1月30日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比26.4％減の5.3億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の10億円→6.5億円(前期は8.4億円)に35.0％下方修正し、一転して23.0％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の7.2億円→3.7億円(前年同期は4.4億円)に4