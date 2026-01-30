東京応化工業 [東証Ｐ] が1月30日後場(14:00)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の410億円→492億円(前の期は345億円)に20.0％上方修正し、増益率が18.7％増→42.4％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の206億円→288億円(前年同期は204億円)に39.8％増額し、増