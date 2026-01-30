東京都の2026年度当初予算案が30日に発表され、一般会計は9兆6530億円となりました。前年度（2025年度）の9兆1580億円に比べて5.4％、4950億円増加し、5年連続で過去最大を更新しました。また、特別会計と公営企業会計を含めた全会計の合計は18兆6850億円となり、都によりますと、スイスの国家予算17.2兆円と同規模程度になるということです。来年度予算案で大きな割合を占める事業のひとつは、小池知事が掲げる「チルドレンファー