厚生労働省の最新の調査（去年10月末時点）によりますと、国内の外国人労働者数は2024年から約27万人増え、257万1037人となったことがわかりました。13年連続で過去最多を更新し続けている外国人労働者。一方で、厚労省の担当者は、今後の見通しについては「わからない」としています。■「特に介護でニーズが高い」国別では、例年と傾向は変わらずベトナムが約60万人と最も多い結果となりました。次いで中国、フィリピンと並び、