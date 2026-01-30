厚生労働省によりますと、2024年度に親などの保護者から虐待を受けたとして、全国の児童相談所が対応した児童虐待は、22万3691件でした。1990年に調査を開始して以降、初めて前年度を下回りました。前年度からは1818件減りましたが、公表されている過去34年間の統計のなかで、2番目に多くなっています。結果を分析したこども家庭庁は、前年度から減少した理由について、児童相談所と市区町村の役割分担が浸透してきたことを挙げて