Image: Hyakuseki こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。掃除が週末の重労働ではなくなるかもしれません。コードレス高圧洗浄機、Bellareb「BLT」は、汚れに気づいた瞬間に手に取れる、暮らしの「今」に寄り添うツール。電源も水道も不要で、思い立ったらすぐに使い始められる手軽さが魅力です。さっと掃除が始められる3つの理由