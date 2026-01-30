２０２４年パリ五輪柔道女子４８キロ級金メダリストの角田夏実（３３）（ＳＢＣ湘南美容クリニック）が３０日、千葉県浦安市で記者会見を開き、競技の第一線から退くことを表明した。角田は「色んな人の支えがあって、私は戦い切れたなと思う。これからは競技者じゃなくても、柔道と一緒に自分の人生を歩んでいきたい」と話した。今後は柔道の普及活動に力を入れていくという。千葉県出身の角田は、五輪初出場だったパリ大会で