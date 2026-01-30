柔道女子４８キロ級で２４年パリ五輪金メダリストの角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が３０日、千葉県・浦安市のＳＢＣ東京医療大で今後についての会見を行い、第一線を退くことを発表した。会見には柔道着で登場。希望者をともえ投げで投げ飛ばすパフォーマンスも披露した。髪を後ろでしばり、柔道着姿で登場した角田。「道着でここに座っているのも、引退はするといったものの、試合に出たいと思ったら出てもい