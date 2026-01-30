厚生労働省は３０日、昨年１０月末時点の国内で働く外国人労働者が、過去最多の２５７万１０３７人（前年同期比２６万８４５０人増）に達したと発表した。人手不足を背景に、企業が積極的に外国人労働者を採用していることが要因とみられ、最多更新は１３年連続となった。発表によると、国籍別ではベトナムが６０万５９０６人と最多で、全体の２３・６％を占めた。次いで、中国が４３万１９４９人（１６・８％）、フィリピンが