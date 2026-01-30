企業の経営陣と労働組合の関係者による「経団連労使フォーラム」が３０日、東京都内で始まり、２０２６年春闘の議論が本格化した。労使双方が基本給を底上げするベースアップ（ベア）の必要性を認めており、物価上昇を上回る賃上げを目指し、協議が行われる。フォーラムの冒頭であいさつした経団連の筒井義信会長は「人的投資はコスト増ではなく、人への投資だと位置づけて積極的に検討し、実行することが不可欠だ」と指摘し、