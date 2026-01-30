児童虐待相談の種別全国の児童相談所による2024年度の虐待相談対応件数が前年度から1818件減り、22万3691件となったことが30日、厚生労働省とこども家庭庁のまとめで分かった。1990年度の統計開始以降続いた増加は止まったものの、2年連続の22万件台となった。心理的虐待が全体の6割を占めた。過去最多だった23年度に続く、過去2番目の件数。こども庁担当者は「初めて減少したが全体数が多い状況に変わりない」と述べ、対策を