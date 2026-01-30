愛知県内の工場で働くベトナム人技能実習生厚生労働省は30日、2025年10月末時点の外国人労働者は、前年から11.7％増加し過去最多の257万1037人だったと発表した。日本国内の人手不足を背景に、13年連続で最多を更新した。国籍別のトップは全体の23.6％のベトナム。働いている業種別では、製造業が最も多く24.7％を占めた。外国人政策を巡り衆院選では、受け入れ厳格化や多文化共生など各党の主張が対立し、主要争点の一つとなっ