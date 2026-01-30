甲子園歴史館では、2月7日〜4月5日まで「センバツ企画展2026二枚看板」を開催する。同じチームで切磋琢磨（せっさたくま）し合う「二人のエース」の関係をひもとく。東北（宮城）のダルビッシュ有選手・真壁賢守選手、報徳学園（兵庫）の今朝丸裕喜選手・間木歩選手などの代表的なダブルエースの紹介や、関連する野球道具の展示を行う。また、前回大会をパネルや特別映像などで振り返るほか、19年ぶりの優勝を成し遂げた横