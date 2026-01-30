厚生労働省は３０日、全国の児童相談所（児相）が２０２４年度に対応した１８歳未満の子どもへの虐待件数は２２万３６９１件と、前年度から１８１８件減少したと発表した。虐待件数は１９９０年度の統計開始以来増加を続けてきたが、今回初めて減少した。「心理的虐待」５９・５％厚労省が全国２３６か所の児相からの報告件数を集計した。減少に転じたものの、件数は２３年度に次いで過去２番目に多い。虐待防止対策を行うこど