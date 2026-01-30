俳優宮世琉弥（22）が30日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。バレンタインのモテ話を明かした。この日はアニメ映画「クスノキの番人」で共演し、プライベートでも仲がいい俳優の高橋文哉（24）とともにゲスト出演した。「学生時代からモテまくりだったっぽい」というテーマで、宮世は「僕は小学2年生の時にモテてました」と言った。バレンタインの時は「ポストにチョコが入っていて」と明かす。「学校