J:COMとJ SPORTSでは、3月6日〜15日に開催される「ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会」を、それぞれの放送チャンネルおよびアプリを通じて放送・配信する。ここではその詳細と併せて、2025年12月25日に行われた日本障害者スキー連盟の記者会見に出席した代表内定選手の意気込みをお伝えする。日本障害者スキー連盟により2025年12月25日に開催された推薦内定選手記者会見の様子○JテレとJ SPORTSで放送・無料配信J: