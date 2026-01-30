手数料が激減！海外送金も「一瞬」でSuicaやPayPayなどの電子マネーは、もはや私たちの生活に欠かせないインフラとなった。だが、金融の世界ではすでに「その次」の革命が始まっている。それが「デジタル通貨」だ。「また怪しい仮想通貨の話か？」と思ったなら、それは誤解だ。この流れを決定づけたのは、あの「ゆうちょ銀行」である。昨年９月、同行がブロックチェーン技術を活用した「トークン化預金」の検討を発表したことは