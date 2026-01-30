「僕は週5で運動なんで。朝ゴルフ場に行って、6時から練習して。ゴルフ場から戻ってきて昼寝してからジムに行って…」1月25日に放送された『ボクらの時代』（フジテレビ系）で、自身のストイックな生活を明かして共演者を驚かせたのは、俳優の反町隆史（52）。反町といえば自他共に認める芸能界きってのゴルフ好きとして知られる。反町を知るゴルフ業界関係者が語る。「反町さんはスコア72でラウンドする実力の持ち主。100を切れば