OpenAIやAnthropicなどの企業が提供するAIには変更が随時適用されており、同じ名前のAIモデルでも性能や出力傾向が変化することがあります。AIの性能測定を行っているMarginlabの追跡調査によってClaude Code Opus 4.5の性能が劣化していることが確認されました。Claude Code Opus 4.5 Performance Tracker | Marginlabhttps://marginlab.ai/trackers/claude-code/Marginlabはベンチマークテスト「SWE-Bench Pro」を用いてClaude C