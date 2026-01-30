30日午後1時43分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、茨城県の取手市、千葉県の東金市、山武市、千葉花見川区、八千代市、それに白井市です。【各地の震度詳細】■震度1□茨