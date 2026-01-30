2月1日から放送される「タウンワーク」の新CMに、俳優の今田美桜（28）と俳優で歌手の松平健（72）が出演する。日常的なアパレル店の空間に突如入り込むマツケンサンバの世界観と、今田のリアクションが印象に残るテンポの良いCMとなっている。【映像】やってみたいアルバイトを明かす松平健インタビューでは、今田が今年挑戦してみたいことを明かした。今田「ずっと挑戦したいこととして掲げていて、去年、念願の一人旅でロン