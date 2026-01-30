日本で働く外国人労働者は250万人を超え、過去最多となりました。厚生労働省によりますと、2025年10月末時点で日本で働く外国人労働者は257万1037人で、2024年に比べて26万8450人増えて、13年連続で過去最多となりました。国籍別では、ベトナム（60万5906人）が最も多く、次いで中国（43万1949人）、フィリピン（26万869人）となっています。資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が86万5588人で最も多く、そのうち、人手