記者会見するパリ五輪柔道女子48キロ級金メダルの角田夏実＝30日、千葉県浦安市2024年パリ五輪柔道女子48キロ級金メダルの角田夏実（33）＝SBC湘南美容クリニック＝は30日、千葉県浦安市で記者会見を開き、競技の第一線を退くと表明した。角田は「私の中では引退」と語り、今後は日本代表として活動せず、既に全日本柔道連盟に強化指定選手辞退届を提出したという。五輪初出場のパリ大会では得意のともえ投げと関節技を生かし