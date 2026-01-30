ハウス食品は2月2日から「うまかっちゃん」〈久留米風とんこつ〉を九州・沖縄地区と山口県のSMなどで数量限定（約100万食を予定、なくなり次第終了）発売する。「うまかっちゃん」は1979年9月12日の発売から40年以上愛され、販売累計食数約42億食（同社調べ：2025年12月末時点）の九州袋ラーメンシェアNo.1（出典：KSP-SP2025年1〜12月の九州エリアSMを対象）を誇る同社の看板商品となっている。ハウス食パーソナル食品事業