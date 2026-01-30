タレントのカンニング竹山が３０日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、受験期の親が気を付けたい言葉として「大丈夫なの？」というものがあるということに「親がここまで子どもに気を遣ってると何もできないやつになっちゃうよ」と一喝した。この日は「受験期に注意、子どもは意外に苦しんでいるかも親の一言」と題して議論。専門家からは「大丈夫なの？」という言葉は、親は「状況確認」の意味で聞くも、子どもは「信用さ