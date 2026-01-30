ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は３０日、毎週金曜日に出演する２月のマンスリーレギュラーをフィギュアスケートで２０１０年バンクーバー五輪代表の織田信成さんが務めることを発表した。金曜総合司会を務める同局の江藤愛アナウンサーが「来月は、オリンピックがあるということで織田信成さんと一緒に盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします」と告知した。