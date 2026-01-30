俳優の高橋文哉（24）が30日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。少年時代のモテ期を話した。この日はアニメ映画「クスノキの番人」で共演し、プライベートでも仲がいい俳優宮世琉弥（22）とともにゲスト主演した。「学生時代からモテまくりだったっぽい」というテーマに、高橋は「中学3年生の時だけです、モテたのは」と話した。「バレーボール部の部長をやっていて、僕が2年生の時に『ハイキュー!!』が