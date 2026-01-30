直近の円安や株価好調の影響で、コツコツ積み立ててきた運用資産の評価額が1000万円を超えたという人もいるでしょう。資産が増えるのはうれしい一方で、「証券会社が破綻しても大丈夫なのか？」と疑問に思う人もいるかもしれません。 銀行預金の場合は「銀行が破綻しても合算して元本1000万円までとその利息等を保護する仕組み」（預金保険制度／ペイオフ）があるため、1000万円を超えたら預金を分けたほうが良いと言われます