パスタ専門店「ジョリーパスタ」では、「今月のおすすめ」として、毎月異なるテーマでパスタを販売している。2月5日からは、「“窯焼きチーズパスタ” 蟹のクリームソース」「〜播磨灘産〜 牡蠣のモッツァトマト」を全322店舗で発売する。なお、「“窯焼きチーズパスタ” クリーミーミートソース」(税込1,419円)は好評につき継続販売している。【メニュー画像はこちら】蟹の爪とほぐし身をのせて焼き上げたぜいたくなクリームパス