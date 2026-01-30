３０日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４９８．２７ポイント（１．７８％）安の２７４６９．８２ポイントと８日ぶり、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１９８．８７ポイント（２．０８％）安の９３５３．７１ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は１６５３億４３００万香港ドルとなっている（２９日前場は１７１９億５３９０万香港ドル）。利益確定売りが先行