お笑いコンビ次長課長の河本準一（50）が29日深夜、テレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）に出演。「大罪を犯している」とイジられる場面があった。今回は、理不尽な挑発に耐え最後まで怒らなかった人が勝ちという対決企画を実施。河本、野性爆弾くっきー！、オズワルド伊藤俊介の3人が舌戦を繰り広げた。TBSの朝のバラエティー番組「ラヴィット！」の話になり、伊藤は「ラヴィット！