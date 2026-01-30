タレントの関根勤（72）が、30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。落語家デビューした経緯を語った。同番組には、所属事務所の後輩で、40年以上「コサキン」コンビでラジオパーソナリティーを務めた“盟友”小堺一機とともにゲスト出演した。現在の心境について、関根は「感覚は変わらない」としながら、「ただ長い映画のトイレがつらくなりましたね」と打ち明けた。そして先日、3時間近い上映時間