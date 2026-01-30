5人組ダンスボーカルグループ「M！LK」の吉田仁人（26）が30日、都内で主演舞台「FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS幻影戦争THE STAGE 2」（30日から、東京・サンシャイン劇場など）ゲネプロ取材会に出席した。前作に続いてモント・リオニス役として主演を務める吉田は「ゲームをそのままここで見られるような感覚。実際に僕たちがゲームキャラクターになって進行している姿を皆さんに見て楽しんでいただけると思います」とプロジェ