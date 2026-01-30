AKB48花田藍衣（20）が30日、「小田原さかな特別アンバサダー」に就任した。グループ加入前のアルバイトで魚さばきを習得し、さばく専用と刺し身作り用、それぞれの「マイ包丁」を持つほど本格的に魚さばきが趣味・特技に。ひたすら魚をさばく様子を配信したこともある「魚がさばけるアイドル」。特に「ヒラメの薄造り」が得意だという。昨年10月に小田原市水産市場で開催された「小田原あじ・地魚まつり2025」にゲスト出演し、関