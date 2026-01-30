お笑いコンビ「ヤーレンズ」の楢原真樹（39）と出井隼之助（38）が29日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜午後11時17分＝関西ローカル）に出演。「M−1グランプリ2025」の決勝で披露したネタについて言及した。ヤーレンズが決勝のファーストラウンドで披露したネタの中で、出井に「ふざけすぎて入ってこないんだよ、お前の話は」と言われた楢原が、「ちょっと！こっちは“いたって真剣です”！ねえ、ともこ