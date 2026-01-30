十日町市は30日、連続して降る雪により災害の発生が予想されるとして豪雪対策本部を設置しました。豪雪対策本部の設置により、自治体が管理していない私道などの除雪費の負担軽減や、市内に5か所ある市雪捨て場を一般開放するなど、支援を行うとしています。十日町市内では 30 日午前9時時点で積雪が2メートルを超えていて、松之山では3メートルを超えています。各地点の積雪は以下の通りです。・十日町 232 ㎝