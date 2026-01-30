米ニューヨーク商品取引所の銀先物価格は1月29日、1オンス当たり120ドルを超え、最高値を付けました。投資家のリスク回避ニーズの上昇にけん引され、銀先物価格は一時1オンス当たり120．57ドルに達し、過去最高値を更新しました。アナリストは、地政学的緊張の高まりや米消費者信頼感指数（CCI）の大幅な下落、米連邦政府が再び「閉鎖」に陥る可能性など複数の要因の影響を受け、投資家のリスク回避ムードが高まり、それによって貴