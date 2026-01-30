言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、体から出る自然な反応や、健康や美容にうれしい食べ物、そして大きな施設の名前に隠れた共通点を探ります。パッとひらめいた時の快感をぜひ味わってください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□だく□□ろらひや□□めでぃ□□んたーヒント：暑い日に体から出るものといえば……？答えを見る↓↓↓↓