元モーニング娘。の辻希美と俳優の杉浦太陽の長女でインフルエンサーの希空が、1月29日（木）に自身のInstagramを更新。ピンク色のヘアカラーで印象がガラリと変わった自身のソロカットを公開した。【写真】目でっか！ピンク髪が似合う希空のアップカット■夢かわいい雰囲気にこの日希空は、「ピンクだいすき」「このくらいの髪色の時期があったのはここだけの話」「この洋服みんな覚えてる？？」とコメントを添えた写真2枚